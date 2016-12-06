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Бывших журналистов не бывает

Как дружно подтвердили все участники необычного ветеранского десанта в социально-оздоровительный центр «Пещера монаха», оздоравливаться и отдыхать в кругу друзей гораздо эффективнее и приятнее, нежели поодиночке. Получив, как и все, назначения врача на процедуры, журналисты составили свой план творческих встреч в актовом зале с отдыхающими. Уже на первую, как положено, пригласили директора социального учреждения Андрея Ремезова, который с явным удовольствием рассказал о прорыве 2016 года в истории развития центра. Первый этап реконструкция здравницы завершился в августе открытием новых двухэтажных корпусов и отремонтированных старых. Кстати, группа разместилась в новом, рассчитанном как раз на такое количество отдыхающих, оценив по достоинству удобство и заботу всего коллектива центра. Когда Андрей Петрович рассказал о завершающейся реконструкции клуба, ветераны тут же откликнулись инициативой собрать для него библиотечку любимых книг. И первый вклад в доброе дело был сделан незамедлительно: директору вручили от журналистов изданную недавно саратовским комитетом ветеранов военной службы книгу «Патриотизм. Победа. Память», в которой есть авторские очерки саратовских журналистов. Свою книгу «Фронтовики» очерков о связистах, участниках Великой Отечественной войны, передал Евгений Федорович Саблин, журналист с 55-летним стажем. В год 75-летия битвы под Москвой коллеги считают тему патриотизма и защиты Отечества одной из главных.

На творческих встречах ветераны много говорили о своей профессии, о выработанных с годами в характерах коллег бойцовских качеств, необходимых для отстаивания справедливости, защиты прав граждан. Выражали беспокойство за будущее профессии, которая теряет авторитет в обществе. При этом убежденно восклицали: «Нас — хороших, больше! Продолжаем борьбу с бездуховностью, реализуем проекты преемственности поколений в журналистике, выступаем на сайтах, в соцсетях! И сами себе придумали девиз «Хотим, чтобы добрые дела множились!»



Содружество единомышленников

Группа журналистов сразу вызвала большой интерес среди отдыхающих, ведь основная их часть — люди старшего поколения, а значит, не только привыкшая к чтению газет, к доверию печатному слову, знакомая на практике с конкретными журналистами, отстаивавшими справедливость и добро. На одной из встреч слово взяла саратовчанка Клара Геннадьевна Кузьмина, рассказавшая, как много лет назад в училище МВД пришла взволнованная журналистка с просьбой срочно сдать кровь для пострадавшего на пожаре мальчика. Она добилась приема у начальника училища, сама обратилась к курсантам. Кровь нужной группы сдали тогда 20 ребят и одна девушка, ребенка удалось спасти. Девушкой была ее дочь, нынче капитан полиции. Доброе дело не забылось спустя годы. С просьбой помочь в борьбе с зарвавшимся начальником жилищного кооператива обратилась к ветеранам жительница Ленинского района Саратова Лидия Петровна Рогозина. Принес вырезки интересных публикаций из старых журналов, требующих поиска, Анатолий Владимирович Ламонов...



У ветеранов появилось много друзей, близких по духу, творческих, увлеченных людей, которые участвовали во всех встречах и походах. Настоящей находкой для журналистов стал председатель Балаковского объединенного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Сергеевич Лемешко. Он откликнулся на их просьбу и повел группу по крутой тропке к знаменитой пещере монаха, поскольку не раз бывал здесь и хорошо ориентируется в благодатных хвалынских краях. На все творческие встречи он приносил с собой гитару, исполнил много туристических, лирических песен, таких знакомых и любимых новыми друзьями.



Другом журналистов сразу стал культорганизатор хвалынского социального центра Петр Валентинович Загорев, реализовывавший программу экскурсионных поездок и вечеров отдыха для отдыхающих. Какие он делает замечательные фотографии и видеоролики, красочные, сюжетные! Живо откликался на просьбы провести еще один выезд в открытый бассейн, перенести посещение картинной галереи на удобное время. Его сын Антон, помогавший передавать по интернету заметки ветеранов в свои издания, как выяснилось, тоже мечтает о журналистике. Второй сын привел для консультации дочку друга, школьницу выпускного класса, которая будет поступать на журфак.



А какая теплая встреча состоялась в новой экогостиной Хвалынского национального парка - с его директором заслуженным лесоводом России, кандидатом сельскохозяйственных наук Виктором Савиновым и его удивительной помощницей методистом Ириной Чувашкиной! Под руководством Виктора Александровича коллективу удалось успешно защитить на федеральном уровне проект по развитию туризма на своей территории. Проект успешно реализован, вот результат: за последние два года число туристов возросло с... 300 человек в год до 80 тысяч! Ну, наш человек! Сразу начали строить планы о проведении семинара юнкоров на базе видеоцентра парка, построившего даже гостевые домики.



Узнаем новые грани талантов друг друга

На творческих встречах слушатели восхищались чтением красивых поэм и стихов в исполнении Анатолия Кузьмича Аносова, который был редактором Федоровской районной газеты на протяжении 28 лет, получил звание заслуженного работника культуры РФ, авторскими стихами Ольги Ивановны Шавыкиной, до сих пор передающей на областное радио свои репортажи из Вольского района, председателя Вольского районного совета ветеранов, участницы экспедиций отряда поисковиков, дочери фронтовиков. Большой интерес вызвал рассказ Натальи Васильевны Давиденко, которая была редактором Аткарской районной газеты в течение многих лет, о нынешней своей общественной работе — в созданном единомышленниками в селе Озерное землячестве, в областном отделении Союза женщин России.



Примечательно, что восторг открытия смогли почувствовать не только новые знакомые среди отдыхающих, но и сами коллеги. Когда работали, да и теперь, выйдя на пенсию, времени не было без спешки вот так посидеть за общим столом, послушать курьезные, смешные рассказы из повседневной газетной практики, по очереди спеть любимые песни, к месту вспомнить анекдот. Неожиданно узнавали коллег с новых сторон, их таланты лириков, юмористов. Евгений Саблин, например, уже на пенсии двадцать лет моржевал у ротонды на волжской набережной в Саратове, бывало, по три километра проходил босиком в плавках зимним утром трусцой до улицы Вольской.



К Галине Юрьевне Перекальской у всех был особый интерес, потому что много лет проработала в хвалынской районке и все знает об истории и достопримечательностях своего удивительного района. И потому, что сама пишет стихи, руководит литературным объединением, организатор фестиваля «Радуга. ХХ1 век», который уже три года проходит на хвалынской земле. Приезжавшие на встречи в социально-оздоровительный центр поэты, авторы песен — ее друзья. Один из них, член Союза писателей Михаил Квасов, свое выступление начал доверительно стихотворными строками: «Общением с друзьями я лечусь...» Ветераны-журналисты тоже говорят о своем возвращении в молодость, которому способствовала встреча с коллегами.



Тамара Катилевская

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Инициативу Саратовского отделения Союза журналистов РФ, его председателя Лидии Златогорской поддержали два министерства — социального развития области, а также информации и печати. Идею оздоровления группы, сформированной по профессиональному принципу, решили опробовать именно на них, 16 коллегах, известных широкому кругу читателей бывших редакторов районных газет, корреспондентах городских и областных СМИ, ныне пенсионеров, продолжающих по мере сил сотрудничать со своими изданиями.Как дружно подтвердили все участники необычного ветеранского десанта в социально-оздоровительный центр «Пещера монаха», оздоравливаться и отдыхать в кругу друзей гораздо эффективнее и приятнее, нежели поодиночке. Получив, как и все, назначения врача на процедуры, журналисты составили свой план творческих встреч в актовом зале с отдыхающими. Уже на первую, как положено, пригласили директора социального учреждения Андрея Ремезова, который с явным удовольствием рассказал о прорыве 2016 года в истории развития центра. Первый этап реконструкция здравницы завершился в августе открытием новых двухэтажных корпусов и отремонтированных старых. Кстати, группа разместилась в новом, рассчитанном как раз на такое количество отдыхающих, оценив по достоинству удобство и заботу всего коллектива центра. Когда Андрей Петрович рассказал о завершающейся реконструкции клуба, ветераны тут же откликнулись инициативой собрать для него библиотечку любимых книг. И первый вклад в доброе дело был сделан незамедлительно: директору вручили от журналистов изданную недавно саратовским комитетом ветеранов военной службы книгу «Патриотизм. Победа. Память», в которой есть авторские очерки саратовских журналистов. Свою книгу «Фронтовики» очерков о связистах, участниках Великой Отечественной войны, передал Евгений Федорович Саблин, журналист с 55-летним стажем. В год 75-летия битвы под Москвой коллеги считают тему патриотизма и защиты Отечества одной из главных.На творческих встречах ветераны много говорили о своей профессии, о выработанных с годами в характерах коллег бойцовских качеств, необходимых для отстаивания справедливости, защиты прав граждан. Выражали беспокойство за будущее профессии, которая теряет авторитет в обществе. При этом убежденно восклицали: «Нас — хороших, больше! Продолжаем борьбу с бездуховностью, реализуем проекты преемственности поколений в журналистике, выступаем на сайтах, в соцсетях! И сами себе придумали девиз «Хотим, чтобы добрые дела множились!»Группа журналистов сразу вызвала большой интерес среди отдыхающих, ведь основная их часть — люди старшего поколения, а значит, не только привыкшая к чтению газет, к доверию печатному слову, знакомая на практике с конкретными журналистами, отстаивавшими справедливость и добро. На одной из встреч слово взяла саратовчанка Клара Геннадьевна Кузьмина, рассказавшая, как много лет назад в училище МВД пришла взволнованная журналистка с просьбой срочно сдать кровь для пострадавшего на пожаре мальчика. Она добилась приема у начальника училища, сама обратилась к курсантам. Кровь нужной группы сдали тогда 20 ребят и одна девушка, ребенка удалось спасти. Девушкой была ее дочь, нынче капитан полиции. Доброе дело не забылось спустя годы. С просьбой помочь в борьбе с зарвавшимся начальником жилищного кооператива обратилась к ветеранам жительница Ленинского района Саратова Лидия Петровна Рогозина. Принес вырезки интересных публикаций из старых журналов, требующих поиска, Анатолий Владимирович Ламонов...У ветеранов появилось много друзей, близких по духу, творческих, увлеченных людей, которые участвовали во всех встречах и походах. Настоящей находкой для журналистов стал председатель Балаковского объединенного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Сергеевич Лемешко. Он откликнулся на их просьбу и повел группу по крутой тропке к знаменитой пещере монаха, поскольку не раз бывал здесь и хорошо ориентируется в благодатных хвалынских краях. На все творческие встречи он приносил с собой гитару, исполнил много туристических, лирических песен, таких знакомых и любимых новыми друзьями.Другом журналистов сразу стал культорганизатор хвалынского социального центра Петр Валентинович Загорев, реализовывавший программу экскурсионных поездок и вечеров отдыха для отдыхающих. Какие он делает замечательные фотографии и видеоролики, красочные, сюжетные! Живо откликался на просьбы провести еще один выезд в открытый бассейн, перенести посещение картинной галереи на удобное время. Его сын Антон, помогавший передавать по интернету заметки ветеранов в свои издания, как выяснилось, тоже мечтает о журналистике. Второй сын привел для консультации дочку друга, школьницу выпускного класса, которая будет поступать на журфак.А какая теплая встреча состоялась в новой экогостиной Хвалынского национального парка - с его директором заслуженным лесоводом России, кандидатом сельскохозяйственных наук Виктором Савиновым и его удивительной помощницей методистом Ириной Чувашкиной! Под руководством Виктора Александровича коллективу удалось успешно защитить на федеральном уровне проект по развитию туризма на своей территории. Проект успешно реализован, вот результат: за последние два года число туристов возросло с... 300 человек в год до 80 тысяч! Ну, наш человек! Сразу начали строить планы о проведении семинара юнкоров на базе видеоцентра парка, построившего даже гостевые домики.На творческих встречах слушатели восхищались чтением красивых поэм и стихов в исполнении Анатолия Кузьмича Аносова, который был редактором Федоровской районной газеты на протяжении 28 лет, получил звание заслуженного работника культуры РФ, авторскими стихами Ольги Ивановны Шавыкиной, до сих пор передающей на областное радио свои репортажи из Вольского района, председателя Вольского районного совета ветеранов, участницы экспедиций отряда поисковиков, дочери фронтовиков. Большой интерес вызвал рассказ Натальи Васильевны Давиденко, которая была редактором Аткарской районной газеты в течение многих лет, о нынешней своей общественной работе — в созданном единомышленниками в селе Озерное землячестве, в областном отделении Союза женщин России.Примечательно, что восторг открытия смогли почувствовать не только новые знакомые среди отдыхающих, но и сами коллеги. Когда работали, да и теперь, выйдя на пенсию, времени не было без спешки вот так посидеть за общим столом, послушать курьезные, смешные рассказы из повседневной газетной практики, по очереди спеть любимые песни, к месту вспомнить анекдот. Неожиданно узнавали коллег с новых сторон, их таланты лириков, юмористов. Евгений Саблин, например, уже на пенсии двадцать лет моржевал у ротонды на волжской набережной в Саратове, бывало, по три километра проходил босиком в плавках зимним утром трусцой до улицы Вольской.К Галине Юрьевне Перекальской у всех был особый интерес, потому что много лет проработала в хвалынской районке и все знает об истории и достопримечательностях своего удивительного района. И потому, что сама пишет стихи, руководит литературным объединением, организатор фестиваля «Радуга. ХХ1 век», который уже три года проходит на хвалынской земле. Приезжавшие на встречи в социально-оздоровительный центр поэты, авторы песен — ее друзья. Один из них, член Союза писателей Михаил Квасов, свое выступление начал доверительно стихотворными строками: «Общением с друзьями я лечусь...» Ветераны-журналисты тоже говорят о своем возвращении в молодость, которому способствовала встреча с коллегами.Фото автора