Подписка на журнал "Журналистика и медиарынок" --- — 22-декабря-2016 — прочитано 6 раз



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

1. Определите:

с какого месяца и на какой срок вы хотите подписаться

в какой форме вы хотите получать журнал – в бумажной или электронной

кто будет подписчиком – физическое или юридическое лицо



2. Скачайте форму Заявки (прикреплена ниже), заполните ее и отправьте эл.почтой в редакцию - jurmedia@inbox.ru



3. Оплатите подписку, указав в платежном документе: выбранную версию (бумажную или электронную), адрес доставки с индексом, адрес электронной почты, ФИО подписчика или ответственного лица, контактный телефон и название нашего журнала.



Подробнее на сайте http://jourmedia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=40



Ответственная за подписку и распространение журнала «Журналистика и медиарынок» Чулкова Татьяна Михайловна – 8 495 637 5078, jurmedia@inbox.ru



podpiska2017.doc [40,5 Kb] (cкачиваний: 0) Стоимость годовой подписки на журнал составляет 2280 руб. (в том числе НДС: для бумажной версии 10% - 207,28 руб., и для электронной версии 18% - 347,80 руб.) и включает в себя почтовую доставку.1. Определите:с какого месяца и на какой срок вы хотите подписатьсяв какой форме вы хотите получать журнал – в бумажной или электроннойкто будет подписчиком – физическое или юридическое лицо2. Скачайте форму Заявки (прикреплена ниже), заполните ее и отправьте эл.почтой в редакцию -3. Оплатите подписку, указав в платежном документе: выбранную версию (бумажную или электронную), адрес доставки с индексом, адрес электронной почты, ФИО подписчика или ответственного лица, контактный телефон и название нашего журнала.Подробнее на сайте http://jourmedia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=40Ответственная за подписку и распространение журнала «Журналистика и медиарынок»– 8 495 637 5078, jurmedia@inbox.ru