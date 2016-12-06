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Союз журналистов России
Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
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1-ноября-2016 — прочитано 133 разКонкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее...
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Подписка на журнал "Журналистика и медиарынок"
--- — 22-декабря-2016 — прочитано 6 раз
Стоимость годовой подписки на журнал составляет 2280 руб. (в том числе НДС: для бумажной версии 10% - 207,28 руб., и для электронной версии 18% - 347,80 руб.) и включает в себя почтовую доставку.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
1. Определите:
с какого месяца и на какой срок вы хотите подписаться
в какой форме вы хотите получать журнал – в бумажной или электронной
кто будет подписчиком – физическое или юридическое лицо
2. Скачайте форму Заявки (прикреплена ниже), заполните ее и отправьте эл.почтой в редакцию - jurmedia@inbox.ru
3. Оплатите подписку, указав в платежном документе: выбранную версию (бумажную или электронную), адрес доставки с индексом, адрес электронной почты, ФИО подписчика или ответственного лица, контактный телефон и название нашего журнала.
Подробнее на сайте http://jourmedia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=40
Ответственная за подписку и распространение журнала «Журналистика и медиарынок» Чулкова Татьяна Михайловна – 8 495 637 5078, jurmedia@inbox.ru