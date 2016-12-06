Памяти коллеги --- — 17-декабря-2016 — прочитано 32 раз В Балакове на 49-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась корреспондент газеты «Суть» Ирина Мамотько.



































Она родилась 19 апреля 1968 года в Пермской области. По окончании Пермского государственного университета работала в городе Горнозаводск сначала вожатой в школе, а затем воспитателем в детском саду. В Балаково приехала в 1994-м. С сентября того же года – корреспондент газеты «Балаковский вестник», которая впоследствии была переименована в «Балаковские вести». В 2003-м стала заместителем редактора. С июля 2011-го – корреспондент газеты «Суть».



Ей были доступны любые темы и жанры, но больше всего внимания она уделяла самым актуальным, жилищно-коммунальным и социальным, проблемам. За профессионализм Ирина неоднократно награждалась Почётными грамотами и Дипломами разного уровня.



И коллеги, и читатели знали её как светлого, жизнерадостного и, в то же время, спокойного человека, всегда готового дать дельный совет и поддержать в трудную минуту.



Сколько бы ещё Ирина могла сделать добра!..

Светлая ей память!..



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России Она родилась 19 апреля 1968 года в Пермской области. По окончании Пермского государственного университета работала в городе Горнозаводск сначала вожатой в школе, а затем воспитателем в детском саду. В Балаково приехала в 1994-м. С сентября того же года – корреспондент газеты «Балаковский вестник», которая впоследствии была переименована в «Балаковские вести». В 2003-м стала заместителем редактора. С июля 2011-го – корреспондент газеты «Суть».Ей были доступны любые темы и жанры, но больше всего внимания она уделяла самым актуальным, жилищно-коммунальным и социальным, проблемам. За профессионализм Ирина неоднократно награждалась Почётными грамотами и Дипломами разного уровня.И коллеги, и читатели знали её как светлого, жизнерадостного и, в то же время, спокойного человека, всегда готового дать дельный совет и поддержать в трудную минуту.