Союз журналистов России

Саратовское отделение Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru Главная Новости Членство Каталог СМИ Учеба Поздравления О нас Контакты Популярные новости: К людям – настежь открытым сердцем! --- » Читать... "Ниночка, Нина, Нина Михайловна" --- » Читать... С днём рождения, Аркадий Александрович! --- » Читать... « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

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SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста Конкурсы: Приглашаем к участию в поэтическом конкурсе 1-ноября-2016 — прочитано 133 раз Конкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Конкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее... Все конкурсы! Власть должна помогать прессе. Но не в Саратове? --- — 15-ноября-2016 — прочитано 28 раз В этом году волевым решением губернатора Валерия Радаева была закрыта программа информационного партнерства со СМИ Саратовской области. Для многих газет и информагентств, особенно районных и небольших независимых, это была хоть скромная, но существенная поддержка - исходя из маленьких бюджетов. Как нам объяснили в областном правительстве, закрытие программы произошло из-за призыва президента к тому, чтобы органы региональной власти не занимались своим пиаром, тратя на это бюджетные деньги. Выходит, что Радаев воспринял упреки государя не просто на свой счет, но и своим решением о закрытии программы подтвердил, что она преимущественно была направлена на рекламу как его самого, так и областной власти в целом.



И можно было бы похвалить губернатора за честность. Но вместо того чтобы действительно отказаться от самопиара за казенный счет, он решил выбрать самый тупиковый путь - вообще прессе не давать денег. Однако много лет действовавшая программа информационного партнерства со СМИ ни в коей мере не предполагала рекламу губернатора и областного правительства. Она была направлена на поддержку социально значимых проектов, на освещение проблематики и популяризации региона. Для этого были определены соответствующие направления. И в основном этой тематикой и занимались СМИ, за исключением провластных изданий и телекомпаний, которые порой с вычурной услужливостью спамили свои страницы и эфиры обилием официозных материалов. Но, закрыв программу, губернатор не подумал, что ущемляет не свою популярность, не прикормленные медиа-пиар-структуры, а независимые СМИ, многие из которых каждый месяц считают каждый рубль, чтобы выжить. Владимир Путин на встрече с активом ОНФ в июне 2016 года говорил, что региональные власти должны заниматься не пиаром, а информированием населения. То есть ни о каком закрытии программ поддержки прессы он не говорил, а только о целевом расходовании средств. Поэтому областному правительству нужно было программу продолжить, но дать четкие установки: власть не пиарить и средства распределять объективно по всем СМИ, а не в основном по околовластным и карманным, как это бывало.



Но областное правительство не услышало последнюю часть наставления президента и поспешило быть первым, откликнувшись на критику президента, извратив его смысл. Саратовская область часто старается быть впереди России по многим начинаниям. Что оказывается не всегда оправдано. Инициативу о прекращении поддержки местной прессы подхватили далеко не все, а точнее немногие регионы. В основном же аналогичные программы взаимодействия со СМИ были продолжены и даже у некоторых усилены.



В этом я лично убедился на Фестивале СМИ в Дагомысе в сентябре, участвуя в дискуссионных площадках и круглых столах «Власть и СМИ». И мне было обидно за своих коллег-земляков. На одном из круглых столов друг за другом выступали представители региональных властей, курирующие взаимодействие со СМИ. Так вот они как будто соревновались с друг с другом в том, кто лучше сотрудничает, кто больше помогает прессе.



***



Возьмем Новосибирск. У них существует целевая программа об информировании населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области. В областном правительстве есть даже соответствующее управление информационных проектов (вместо министерства печати). На программу из бюджета было выделено в 2015 г. - 291 млн, в первом полугодии 2016 г. - 173 млн руб.(!). Охвачены все ведущие СМИ. В 2016-ом с ними было заключено 40 контрактов, сумма гранта начинается от 1 млн руб. Отдельно стоит госконкракт по финансированию прогосударственных СМИ. Одна из новосибирских особенностей структуры СМИ - там создано госучреждение в форме холдинга, куда входят как областные, так и районные СМИ. И через этот холдинг они получают дотации. Причем в этот издательский дом входят только слабые, убыточные СМИ. Прибыльные работают сами по себе.



Помимо этого стимулируется работа самих журналистов. К примеру, существует премия губернатора «Литера», которой награждаются 20 лучших журналистов в год, премиальные - до 50 тыс. руб. В Саратовской области тоже аналогичная премия есть - им. Никитина. Но награждают теми же 50 тысячами только одного журналиста.



Отмечу, что вся работа Новосибирской власти (как во всех других ниже называемых регионах) с прессой происходит при полном взаимодействии с местной организацией Союза журналистов, которая активно участвует во всех мероприятиях власти по взаимодействию со СМИ.



***



Скажете: Новосибирск - богатый регион, у них денег навалом? Ладно, давайте возьмем нашего маленького соседа - Пензенскую область. Пензенский медиа-чиновник также выступал в Дагомысе. Там на правительственный холдинг «Пензенская правда» в год выделяется 31 млн руб. На 26 районных газет - 40 млн (в среднем по 1,5 млн на газету). 18 млн отдается независимым областным СМИ и 2 млн - федеральным. В сумме это больше почти в два раза, чем до закрытия программы в Саратовской области выделялось из областного бюджета нашим СМИ.



В Пензе проводятся фестивали СМИ, работает школа молодого журналиста. Заказывается много презентационных брошюр и роликов о Пензенской области. И, как особо подчеркнул выступающий чиновник, ни одного слова не говорится о губернаторе. При районках созданы информцентры, где ежемесячно ведут прием главные редакторы. Это отличный пример того, как в соседней области налажена обратная связь с читателями. Отсюда и высокая популярность и авторитет местной прессы.



***



Перенесемся на Урал. Челябинская область. 200 млн руб. в год там выделяется на поддержку СМИ. 122 млн распределяются между телекомпаниями и другими СМИ. 12 млн - интернет-СМИ. 40 млн - областным государственным, 20 млн - районным газетам.



Примечательны критерии оценки, которые не совсем совпадают с критериями, которые применялись к определению победителей в Саратовской области. Это тираж, охват аудитории, цветность, полосность (для печатных газет), сео-продвижение, работа в соцсетях. Ничего подобного у нас не было, а были некие абстрактные критерии, из-за чего у членов комиссии была возможность субъективно подходить к выставлению баллов, отсюда множество скандалов, которые всегда сопутствовали саратовским конкурсам СМИ.



Кроме того, 3 млн руб. ежегодно выделяется на фестиваль прессы, полмиллиона идут на премии журналистам.



***



Опять скажете: богатый промышленный регион Урала. Возьмем маленький регион центра России - Липецкую область. Не буду утомлять читателей и нервировать коллег суммами, выделяемыми там на поддержку прессы. Все понятно лишь по одному замечанию. Липецкие власти организовали финансирование и направили на фестиваль СМИ более 100 журналистов. У них была самая большая делегация. Их фирменные желтые футболки повсюду мелькали в огромном гостиничном комплексе «Дагомыс», вызывая зависть у саратовцев. Ведь нашу Саратовскую область, не считая меня, представляли трое. Самая маленькая делегация от самой нищей области (с жадной властью).



Расскажу для разнообразия, как в Липецке власти работают со СМИ. И здесь тоже у моих саратовских коллег возникнет зависть.



Первое. В липецкой власти есть четкая установка чиновникам постоянно встречаться с прессой и давать информацию и комментарии на интересующие СМИ темы. Как только какая проблема возникает, тут же выискивается компетентный чиновник, который поясняет, как и когда она будет решаться. У нас же, в областном правительстве и мэрии, можно звонить днями и не получить ответа на самый простой вопрос. Когда журналисты достают, их посылают… писать запросы. В лучшем случае некоторые пресс-службы работают с любимыми изданиями, остальных отсылают ждать пресс-релиза.



Второе. В Липецкой области налажена серьезная системная работы с Роспечатью и в целом с розничной торговлей печатными изданиями. Оказывается протекция в развитии и расширении киосков. Им дается льготная, по самому низкому коэффициенту арендная плата, аренда оформляется до 7 лет. Кроме того, Роспечать субсидируется. За это киоски печати должны преимущественно продавать прессу, причем доля региональной не может быть меньше 20% оборота. Сопутствующими товарами может быть канцелярия, школьные и детские товары.



У нас же, как известно, все в отношении киосков печати делается с точностью до наоборот. Полное ущемление и выдавливание, новые киоски не только не открываются, но волюнтаризмом местных глав закрываются старые. Дошло до того, что саратовская «Роспечать» находится в состоянии банкротства. И власти тупо не желают замечать проблем печатной прессы и помогать развитию системы распространения.



Липецкие власти организуют промо-акции, направленные на то, чтобы люди и особенно молодежь больше читали как литературу, так и прессу. Там запущен лозунг «Липецк - самый читающий город среди молодежи».



И это дало свои плоды. Идет неуклонный рост читателей.



Об организации творческой работы с журналистами в этой области можно написать еще статью. Только лишь обозначу форматы: медиафорум, кустовые летучки, рейтинги газет, конкурсы. Все это делается под эгидой Липецкой региональной организации СЖР.



***



Можно говорить об опыте работы и в других регионах. Но, думаю, и так всех убедил, что там к прессе относятся с заботой. В Саратовской же области - как к ненужному, вредному элементу, мешающему региональной и местной власти творить то, что им вздумается.



Саратовская организация СЖР не только не поддерживается, но находится загоне, влачит жалкое существование. Властью через министерство печати изредка Союз журналистов привлекается к организации медиа-мероприятий. У нас не проводятся не то что форумы, даже премия «Золотое перо». Нет школы журналистов при СЖ. Проводятся силами председателя редкие отдельные акции и маленькие премии, когда Лидия Златогорская с какого-то спонсора, коих для журналистов почти нет, выпросит малость деньжат. Областная власть Союзу журналистов практически не помогает, а все его просьбы зачастую игнорирует. Такого унизительного положения, в котором пребывает Саратовский СЖ, я как секретарь СЖР, узнав о жизни многих региональных организаций, не видал и не слышал нигде.



Губернатор хочет прославить Саратовщину как уникальную землю в России. Так вот в отношении с прессой областное правительство, несомненно, добилось уникальности. Есть чем похвастаться перед президентом. Главное, что теперь власть не пиарится за казенный счет (только за счет внебюджетных источников), а то, что независимые СМИ могут по миру пойти - так им, злописучим, и надо.





P.S. Некоторые мои коллеги скажут, что не надо было так жестко писать, теперь точно ничего не дадут (они и так ничего не дают и не собираются давать). Другие скажут: зачем стучаться в стеклянные двери, они все равно, хоть и видят, но делают вид, что не слышат, - не прошибаемые. Но я решил написать, потому что это меня давно заботит. Я хотел об этом написать еще до Дагомыса, но аргументов не хватало. Но когда там увидел шокирующую меня ярмарку тщеславия, а нашу область - в позоре, решил достучаться в «стеклянную дверь», потому что, кто кроме меня, об этом никто не скажет, я, по крайней мере, имею для этого соответствующий статус секретаря Союза журналистов России. А Валерий Васильевич и Игорь Иванович пусть теперь решают - дальше нас игнорить или что-то все-таки предпринять, чтобы прекратить несправедливое отношение к прессе.



Вадим Рогожин, секретарь Союза журналистов России



И можно было бы похвалить губернатора за честность. Но вместо того чтобы действительно отказаться от самопиара за казенный счет, он решил выбрать самый тупиковый путь - вообще прессе не давать денег. Однако много лет действовавшая программа информационного партнерства со СМИ ни в коей мере не предполагала рекламу губернатора и областного правительства. Она была направлена на поддержку социально значимых проектов, на освещение проблематики и популяризации региона. Для этого были определены соответствующие направления. И в основном этой тематикой и занимались СМИ, за исключением провластных изданий и телекомпаний, которые порой с вычурной услужливостью спамили свои страницы и эфиры обилием официозных материалов. Но, закрыв программу, губернатор не подумал, что ущемляет не свою популярность, не прикормленные медиа-пиар-структуры, а независимые СМИ, многие из которых каждый месяц считают каждый рубль, чтобы выжить.Но областное правительство не услышало последнюю часть наставления президента и поспешило быть первым, откликнувшись на критику президента, извратив его смысл.В этом я лично убедился на Фестивале СМИ в Дагомысе в сентябре, участвуя в дискуссионных площадках и круглых столах «Власть и СМИ».***Возьмем. У них существует целевая программа об информировании населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области. В областном правительстве есть даже соответствующее управление информационных проектов (вместо министерства печати). На программу из бюджета было выделено в 2015 г. - 291 млн, в первом полугодии 2016 г. - 173 млн руб.(!). Охвачены все ведущие СМИ. В 2016-ом с ними было заключено 40 контрактов, сумма гранта начинается от 1 млн руб. Отдельно стоит госконкракт по финансированию прогосударственных СМИ. Одна из новосибирских особенностей структуры СМИ - там создано госучреждение в форме холдинга, куда входят как областные, так и районные СМИ. И через этот холдинг они получают дотации. Причем в этот издательский дом входят только слабые, убыточные СМИ. Прибыльные работают сами по себе.Помимо этого стимулируется работа самих журналистов. К примеру, существует премия губернатора «Литера», которой награждаются 20 лучших журналистов в год, премиальные - до 50 тыс. руб. В Саратовской области тоже аналогичная премия есть - им. Никитина. Но награждают теми же 50 тысячамижурналиста.***Скажете: Новосибирск - богатый регион, у них денег навалом? Ладно, давайте возьмем нашего маленького соседа -. Пензенский медиа-чиновник также выступал в Дагомысе. Там на правительственный холдинг «Пензенская правда» в год выделяется 31 млн руб. На 26 районных газет - 40 млн (в среднем по 1,5 млн на газету). 18 млн отдается независимым областным СМИ и 2 млн - федеральным.В Пензе проводятся фестивали СМИ, работает школа молодого журналиста. Заказывается много презентационных брошюр и роликов о Пензенской области. И, как особо подчеркнул выступающий чиновник, ни одного слова не говорится о губернаторе. При районках созданы информцентры, где ежемесячно ведут прием главные редакторы. Это отличный пример того, как в соседней области налажена обратная связь с читателями. Отсюда и высокая популярность и авторитет местной прессы.***Перенесемся на Урал.122 млн распределяются между телекомпаниями и другими СМИ. 12 млн - интернет-СМИ. 40 млн - областным государственным, 20 млн - районным газетам.Примечательны критерии оценки, которые не совсем совпадают с критериями, которые применялись к определению победителей в Саратовской области. Это тираж, охват аудитории, цветность, полосность (для печатных газет), сео-продвижение, работа в соцсетях. Ничего подобного у нас не было, а были некие абстрактные критерии, из-за чего у членов комиссии была возможность субъективно подходить к выставлению баллов, отсюда множество скандалов, которые всегда сопутствовали саратовским конкурсам СМИ.Кроме того, 3 млн руб. ежегодно выделяется на фестиваль прессы, полмиллиона идут на премии журналистам.***Опять скажете: богатый промышленный регион Урала. Возьмем маленький регион центра России -. Не буду утомлять читателей и нервировать коллег суммами, выделяемыми там на поддержку прессы. Все понятно лишь по одному замечанию.. Их фирменные желтые футболки повсюду мелькали в огромном гостиничном комплексе «Дагомыс», вызывая зависть у саратовцев.Расскажу для разнообразия, как в Липецке власти работают со СМИ. И здесь тоже у моих саратовских коллег возникнет зависть.Первое.. Как только какая проблема возникает, тут же выискивается компетентный чиновник, который поясняет, как и когда она будет решаться. У нас же, в областном правительстве и мэрии, можно звонить днями и не получить ответа на самый простой вопрос. Когда журналисты достают, их посылают… писать запросы. В лучшем случае некоторые пресс-службы работают с любимыми изданиями, остальных отсылают ждать пресс-релиза.Второе.. Оказывается протекция в развитии и расширении киосков. Им дается льготная, по самому низкому коэффициенту арендная плата, аренда оформляется до 7 лет. Кроме того, Роспечать субсидируется. За это киоски печати должны преимущественно продавать прессу, причем доля региональной не может быть меньше 20% оборота. Сопутствующими товарами может быть канцелярия, школьные и детские товары.Липецкие власти организуют промо-акции, направленные на то, чтобы люди и особенно молодежь больше читали как литературу, так и прессу. Там запущен лозунг «Липецк - самый читающий город среди молодежи».И это дало свои плоды. Идет неуклонный рост читателей.Об организации творческой работы с журналистами в этой области можно написать еще статью. Только лишь обозначу форматы: медиафорум, кустовые летучки, рейтинги газет, конкурсы. Все это делается под эгидой Липецкой региональной организации СЖР.***Можно говорить об опыте работы и в других регионах. Но, думаю, и так всех убедил, что там к прессе относятся с заботой.Властью через министерство печати изредка Союз журналистов привлекается к организации медиа-мероприятий. У нас не проводятся не то что форумы, даже премия «Золотое перо». Нет школы журналистов при СЖ. Проводятся силами председателя редкие отдельные акции и маленькие премии, когда Лидия Златогорская с какого-то спонсора, коих для журналистов почти нет, выпросит малость деньжат.Некоторые мои коллеги скажут, что не надо было так жестко писать, теперь точно ничего не дадут (они и так ничего не дают и не собираются давать). Другие скажут: зачем стучаться в стеклянные двери, они все равно, хоть и видят, но делают вид, что не слышат, - не прошибаемые. Но я решил написать, потому что это меня давно заботит. Я хотел об этом написать еще до Дагомыса, но аргументов не хватало. Но когда там увидел шокирующую меня ярмарку тщеславия, а нашу область - в позоре, решил достучаться в «стеклянную дверь», потому что, кто кроме меня, об этом никто не скажет, я, по крайней мере, имею для этого соответствующий статус секретаря Союза журналистов России. А Валерий Васильевич и Игорь Иванович пусть теперь решают - дальше нас игнорить или что-то все-таки предпринять, чтобы прекратить несправедливое отношение к прессе.