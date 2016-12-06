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Наш старший товарищ, коллега, лидер показывает пример того, каким надо быть человеком, каким быть профессионалом, каким быть другом. У Аркадия Александровича во всем на пять с плюсом! Доброжелательный, принципиальный, верный своим убеждениям, любящий Родину, семью, друзей, всегда готовый протянуть руку помощи, подсказать, разделить радость и боль… Много есть у Богатырева того, что мы называем - образцовый человек! Пожалуй, главное в нем – это стержневая целеустремленность, примерное трудолюбие.



Аркадий Александрович Богатырев – профессиональный журналист, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации из рядов Советской армии закончил агрономический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Получив диплом ученого агронома, в течение десяти лет находился на советской, партийной, хозяйственной работе. Но всегда писал свои статьи как внештатник, и решил связать жизнь с журналистикой. В 1961 году возглавил отдел сельского хозяйства Саратовской областной газеты "Коммунист", имея за плечами многолетний опыт сотрудничества с местной и центральной прессой. За тридцать лет работы в "Коммунисте" много сделал для развития сельскохозяйственного производства, отдавая все силы и знания укреплению экономики области.



Всю жизнь занимается общественными делами, особенно военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В его публикациях приоритетное место принадлежит теме Отечественной войны. Как активист ветеранского движения, считает своим долгом сохранить для потомков историческую память о Великой Отечественной войне. Вспоминая военные эпизоды, А.А. Богатырев стремится донести до читателя суровую правду, оставаясь верным своему жизненному принципу: основу любого повествования должен составлять только подлинный факт.



Многие годы Богатырев в составе областного Комитета ветеранов войны и военной службы отстаивает честь и достоинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны, оказывает им моральную поддержку, помогает решать социальные проблемы. Заметен его вклад в сохранение памяти о войне как члена редакционной коллегии областной Книги Памяти. В этом бессмертном издании публикуются подготовленные им материалы о героях войны, а также собственные воспоминания.



О ратных подвигах и трудовых достижениях А.А. Богатырева свидетельствуют тридцать шесть государственных наград: два ордена Отечественной войны I степени и "Знак Почета", медали "За отвагу", "За боевые заслуги", две медали "За трудовую доблесть", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени и другие.



За плодотворную общественную работу Аркадий Александрович удостоен звания Лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики, награжден Почетным знаком "За заслуги перед профессиональным сообществом" Союза журналистов России, отмечен Знаком отличия "За заслуги в ветеранском движении" Российского Комитета ветеранов войны и военной службы.



Аркадий Александрович служил в пехоте, многие эпизоды войны описаны в его книге, которая так и называется "Эпизоды войны". Но в ней вы не найдете батальных сцен. Она про жизнь: про фронтовое братство, про солдатскую смекалку, про то, как жили и воевали, и оставались людьми. Книга написана хорошим литературным языком, с юмором, с использованием метких ярких словечек. Без громких слов и ложного пафоса, читается на одном дыхании.



Стилистика другой книги "Три поля Юрия Козлова" другая. Это широкое эпическое полотно, герой – друг по жизни, фронтовик, человек самой гуманной профессии – селекционер – всю жизнь шел к своему главному поступку мужчины и защитника Родины.



Свой новый сорт пшеницы он назвал Прохоровской и засеял под Прохоровкой на легендарное поле, где в танковом бою полегли его друзья.



Всю жизнь шел к своему главному делу Юрий Козлов. А лучший друг Богатырев написал об этом в книге. Как напоминание каждому: "А ты какой оставишь след?.."



Многие саратовские журналисты о Богатыреве писали в разные годы с любовью и уважением. Мы с гордостью избирали его делегатом съездов Союза журналистов России. Мы правда горды дружбой с Аркадием Александровичем, мудрым, справедливым, радостным человеком! Желаем ему быть всегда с нами вместе! Быть счастливым и здоровым!



Взволнованность нашего героя, друга и коллеги остается актуальной и разделенной сообществом. Ведь она вызвана желанием сберечь связь поколений и честь профессии, которой ветеран войны и труда посвятил свою жизнь.



Его ответы на вопросы юнкоров правдивы и актуальны:



"…Если хочешь сгладить острые углы - лучше писать о природе или стихи. Не об углах надо думать, а о правдивом изложении фактов.



Настоящий журналист дает проверенный материал. Псевдожурналист пишет заведомую ложь, заказ.



Журналисту надо уметь разговаривать с человеком, слушать его, вовлечь в разговор, задавать вопросы, для материала отобрать нужное.



Следует всю жизнь совершенствовать избранную специализацию, а все остальные темы можно пробовать. Должно быть стремление к журналистике, желание писать грамотно и ясно - о хорошем слесаре или о дырявом заборе… Излагать только лично проверенные факты, особенно обличительные".



Сердечно поздравляем Аркадия Александровича Богатырева с днём рождения! 12 декабря ему исполняется 91 год! Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и воплощения всего задуманного!Наш старший товарищ, коллега, лидер показывает пример того, каким надо быть человеком, каким быть профессионалом, каким быть другом. У Аркадия Александровича во всем на пять с плюсом! Доброжелательный, принципиальный, верный своим убеждениям, любящий Родину, семью, друзей, всегда готовый протянуть руку помощи, подсказать, разделить радость и боль… Много есть у Богатырева того, что мы называем - образцовый человек! Пожалуй, главное в нем – это стержневая целеустремленность, примерное трудолюбие.Аркадий Александрович Богатырев – профессиональный журналист, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации из рядов Советской армии закончил агрономический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Получив диплом ученого агронома, в течение десяти лет находился на советской, партийной, хозяйственной работе. Но всегда писал свои статьи как внештатник, и решил связать жизнь с журналистикой. В 1961 году возглавил отдел сельского хозяйства Саратовской областной газеты "Коммунист", имея за плечами многолетний опыт сотрудничества с местной и центральной прессой. За тридцать лет работы в "Коммунисте" много сделал для развития сельскохозяйственного производства, отдавая все силы и знания укреплению экономики области.Всю жизнь занимается общественными делами, особенно военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В его публикациях приоритетное место принадлежит теме Отечественной войны. Как активист ветеранского движения, считает своим долгом сохранить для потомков историческую память о Великой Отечественной войне. Вспоминая военные эпизоды, А.А. Богатырев стремится донести до читателя суровую правду, оставаясь верным своему жизненному принципу: основу любого повествования должен составлять только подлинный факт.Многие годы Богатырев в составе областного Комитета ветеранов войны и военной службы отстаивает честь и достоинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны, оказывает им моральную поддержку, помогает решать социальные проблемы. Заметен его вклад в сохранение памяти о войне как члена редакционной коллегии областной Книги Памяти. В этом бессмертном издании публикуются подготовленные им материалы о героях войны, а также собственные воспоминания.О ратных подвигах и трудовых достижениях А.А. Богатырева свидетельствуют тридцать шесть государственных наград: два ордена Отечественной войны I степени и "Знак Почета", медали "За отвагу", "За боевые заслуги", две медали "За трудовую доблесть", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени и другие.За плодотворную общественную работу Аркадий Александрович удостоен звания Лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики, награжден Почетным знаком "За заслуги перед профессиональным сообществом" Союза журналистов России, отмечен Знаком отличия "За заслуги в ветеранском движении" Российского Комитета ветеранов войны и военной службы.Аркадий Александрович служил в пехоте, многие эпизоды войны описаны в его книге, которая так и называется "Эпизоды войны". Но в ней вы не найдете батальных сцен. Она про жизнь: про фронтовое братство, про солдатскую смекалку, про то, как жили и воевали, и оставались людьми. Книга написана хорошим литературным языком, с юмором, с использованием метких ярких словечек. Без громких слов и ложного пафоса, читается на одном дыхании.Стилистика другой книги "Три поля Юрия Козлова" другая. Это широкое эпическое полотно, герой – друг по жизни, фронтовик, человек самой гуманной профессии – селекционер – всю жизнь шел к своему главному поступку мужчины и защитника Родины.Свой новый сорт пшеницы он назвал Прохоровской и засеял под Прохоровкой на легендарное поле, где в танковом бою полегли его друзья.Всю жизнь шел к своему главному делу Юрий Козлов. А лучший друг Богатырев написал об этом в книге. Как напоминание каждому: "А ты какой оставишь след?.."Многие саратовские журналисты о Богатыреве писали в разные годы с любовью и уважением. Мы с гордостью избирали его делегатом съездов Союза журналистов России. Мы правда горды дружбой с Аркадием Александровичем, мудрым, справедливым, радостным человеком! Желаем ему быть всегда с нами вместе! Быть счастливым и здоровым!Взволнованность нашего героя, друга и коллеги остается актуальной и разделенной сообществом. Ведь она вызвана желанием сберечь связь поколений и честь профессии, которой ветеран войны и труда посвятил свою жизнь.Его ответы на вопросы юнкоров правдивы и актуальны:"…Если хочешь сгладить острые углы - лучше писать о природе или стихи. Не об углах надо думать, а о правдивом изложении фактов.Настоящий журналист дает проверенный материал. Псевдожурналист пишет заведомую ложь, заказ.Журналисту надо уметь разговаривать с человеком, слушать его, вовлечь в разговор, задавать вопросы, для материала отобрать нужное.Следует всю жизнь совершенствовать избранную специализацию, а все остальные темы можно пробовать. Должно быть стремление к журналистике, желание писать грамотно и ясно - о хорошем слесаре или о дырявом заборе… Излагать только лично проверенные факты, особенно обличительные".