Союз журналистов России
Саратовское отделение

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О патриотизме, Победе и памяти

--- — 9-декабря-2016 — прочитано 41 раз
В Саратовской областной научной библиотеке состоялась торжественная презентация книги "Патриотизм. Победа. Память".

Она издана Саратовским отделением Российского Союза ветеранов, который возглавляет участник Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Фролов. Редактор книги - тоже участник Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов журналистики Саратовского СЖР Аркадий Александрович Богатырев.

Областная научная библиотека подготовила две выставки к презентации книги: Летопись героизма из отдела редких книг и выставку всех 32 томов "Книги Памяти". Событие приурочено ко дню Героев России, каковыми являются, безусловно, и инициаторы издания, и большинство авторов статей, тоже участники войны и те, кто работает с молодежью.

Встреча проходила на высокой патриотической ноте. Затаив дыхание, ветеранов слушали студенты географического факультета СГУ, колледжа кулинарного искусства, кадеты школы- интерната №1. От имени молодёжи кадет Никита Дронов выразил глубокое уважение поколению Победителей. Под аплодисменты зала звучали мелодии песен военных лет в исполнении преподавателя колледжа искусств Анатолия Несоленова. Весь зал, стоя вместе с солистом Саратовского театра оперы и балета Александром Корневым, пел "День Победы". Украсил праздник оркестр военного института войск национальной гвардии России и знаменосцы Саратовского гарнизона.

Такие праздники часто проходят в стенах библиотеки, которую Георгий Васильевич Фролов назвал Главной в области. Он торжественно передал на вечное хранение копию Знамени Победы директору библиотеки Людмиле Анатольевна Канушиной. Встреча завершилась фотографией на память.

В книге "Патриотизм. Победа. Память" есть и моя статья. Это по содержанию отчёт журналистского сообщества о содержании патриотической работы в СМИ Саратовской области. Я назвала её "Поколению Победителей - яркое Слово, благодарная Память". Мы свято чтим героический подвиг старшего поколения отцов и дедов, ищем и находим не открытые ещё и забытые имена героев. Правда в деталях, в подробностях, в том, как сохраняется память. Мы ищем эти подробности. Они делают нас увереннее, сильнее. Помнящими своё Родство. Путными людьми.

Сегодня на презентации книги мой отчёт перед ветеранами Великой Отечественной войны пополнился рассказом и демонстрацией видео сюжета о патриотической акции Саратовского отделения Союза журналистов России в Подмосковье, в Волоколамск, по местам боевого подвига панфиловцев. С нами были юнкоры с родных мест Панфилова и Клочкова. Рада тому, что это вызвало хорошую реакцию зала.

Сегодня, в день героев России, мы гордимся вами, защитники!

Лидия Златогорская

О патриотизме, Победе и памятиО патриотизме, Победе и памяти
О патриотизме, Победе и памяти
О патриотизме, Победе и памятиО патриотизме, Победе и памяти
О патриотизме, Победе и памятиО патриотизме, Победе и памятиО патриотизме, Победе и памяти
О патриотизме, Победе и памяти