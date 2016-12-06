"Ниночка, Нина, Нина Михайловна" --- — 6-декабря-2016 — прочитано 54 раз 8 декабря в 15.00 на открытие выставки

«Ниночка, Нина, Нина Михайловна» к 120-летию со дня рождения Нины Михайловны Чернышевской



Почетный гражданин г. Саратова, заслуженный работник культуры России, ученый, кандидат филологических наук, писатель, общественный деятель, кавалер двух орденов «Трудового Красного знамени» Н.М.Чернышевская полвека возглавляла музей Николая Гавриловича Чернышевского. Для всех саратовцев и, особенно, для сотрудников музея Нина Михайловна – легендарный человек. Известный ученый Павел Андреевич Бугаенко в статье «В отблеске великого имени» писал: «Если музей возник как результат прозорливости и неутомимый деятельности Михаила Николаевича, то его создание, становление и развитие – итог всей жизни Нины Михайловны, проявление ее ума и таланта».



На выставке «Ниночка, Нина, Нина Михайловна» представлены подлинные документы, семейные фотографии, дневниковые записи, письма и воспоминания, книги с автографами Нины Михайловны и ее корреспондентов, многие из которых выставляются впервые.



Администрация Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского приглашаетна открытие выставкиПочетный гражданин г. Саратова, заслуженный работник культуры России, ученый, кандидат филологических наук, писатель, общественный деятель, кавалер двух орденов «Трудового Красного знамени» Н.М.Чернышевская полвека возглавляла музей Николая Гавриловича Чернышевского. Для всех саратовцев и, особенно, для сотрудников музея Нина Михайловна – легендарный человек. Известный ученый Павел Андреевич Бугаенко в статье «В отблеске великого имени» писал: «Если музей возник как результат прозорливости и неутомимый деятельности Михаила Николаевича, то его создание, становление и развитие – итог всей жизни Нины Михайловны, проявление ее ума и таланта».На выставке «Ниночка, Нина, Нина Михайловна» представлены подлинные документы, семейные фотографии, дневниковые записи, письма и воспоминания, книги с автографами Нины Михайловны и ее корреспондентов, многие из которых выставляются впервые.