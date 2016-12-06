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В ноябре Энгельсское городское литературно-музыкальное объединение, действующее при МБУ «ДК «Ударник», отметило тридцать лет служению литературе, верности слову в прозе, поэзии и песне.



К 30-летию объединения был издан «коллективный сборник», вобравший в себя произведения 151 автора. Они из города Энгельса и Энгельсского муниципального района, Саратова, Балаково, Пензенской области, Тольятти, Щёлково, Москвы, США из и Израиля, все покровчане-энгельситы живущие и жившие в городе Энгельсе.



…Как сейчас вижу перед глазами январскую (1987 года) встречу первых «надеждинцев» - Александра Ленинга, Александра Бурмистрова, Александра Хомутова, Полины Федусенко, Нины Гутник, Валентины Кириченко, Игоря Гусева…



Было тогда будущему литературно-музыкальному объединению «Надежда» от роду всего два месяца. Тогда даже в самых смелых предположениях и мечтах не могли представить, во что же мы вырастем, хотя Александр Ленинг чуть позже, в мае того же года, пророчил, что можем перевернуть весь город.

…Нет, не на пустом месте возникли мы, покровско-энгельсские авторы, желающие всё-таки что-то познать в литературе, найти в ней что-то своё, стать, наконец, по-настоящему творческими личностями.



До нашего рождения, такого просто не могло не быть, в городе уже накопились литературные традиции. Если идти от начала двадцатого века, то это известные покровские литераторы Лев и Иосиф Кассили; это поэт, прозаик и переводчик Виктор Шнитке и вместе с ним немецкие авторы бывшей АССР немцев Поволжья; это литературная группа, действовавшая в пятидесятые годы в Лётном городке. И, конечно же, городское литературное объединение «Истоки» под руководством участника Великой Отечественной войны Николая Фёдорова, откуда вышли члены Союза писателей России Владимир Бойко, Александра Баженова, Атаулла Кармеев, сам Николай Фёдоров и Сергей Горский…



«Надежда» пошла и их дорогой, и своей.



Уже к концу 1987 году в неё вошли редактор многотиражной газеты «Строитель» Владимир Удалов, радиожурналисты Галина Никитина и Светлана Ермакова, рабочие Николай Чепенко, Ольга Гордеева и Виктор Кузьмин, педагог Юрий Цветков, ветеран труда Александра Конова, композитор Владимир Шаповалов, комсомольский работник Сергей Марочканец, культработник Борис Шеянов…



И вообще, первые десять лет своей истории нами были пройдены на одном дыхании.



Были опубликованы «Литературные страницы» в заводских, районных и городских газетах (в 1996 году, в год нашего десятилетия), сразу в семи газетах городов Энгельса и Саратова).



Одна из первой «Литературных страниц» в Энгельсской городской газете того времени вышла при помощи и содействии её ответственного секретаря Лидии Златогорской. Было это в 1988 году, и весь гонорар был перечислен нами в Фонд мира. С тех пор нынешний председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов рядом с нами: она следит за нашими успехами, нашими поисками и всячески поддерживает.

Было участие в литературных и песенных конкурсах – первые победы заслужили Виктор Кузьмин, Александр Хомутов, Елена Бутенко (Златопольская), Юрий Цветков, Александр Бурмистров, Александр Шалаев, Владимир Литовченко…



Саратовское телевидение дважды делало передачи с участием «надеждинцев». С участием литературно-музыкального объединения родились новые газеты: «Ступеньки» (детская и юношеская), литературно-художественная – «Творчество», общественно-политические еженедельники - «Покровск» и «Новая газета», газета «Экспресс-факт» и альманах «А вы читали?», «Школьный перекрёсток» (учительская), «Дороги здоровья …



С 1991 года началась книгоиздательская деятельность.



В 1994 году студент заочного отделения Литературного института имени М. Горького Александр Бурмистров первым среди «надеждинцев» был принят в Союз писателей России.



В 1996 году с помощью будущих депутатов был издан первый коллективный сборник – «Надежда», в который вошли произведения 27 авторов. Проведено несколько сотен встреч на промышленных предприятиях, школах и в организациях.



На этом коллективно созданном фундаменте прошли и следующие двадцать лет истории литературно-музыкального объединения «Надежда».



Мы никогда не обращали внимания на степень способностей авторов, на их возраст и национальность, на политические взгляды и вероисповедание. Главное, было, есть и остаётся – дать импульс, толчок каждому человеку, чтобы он нашёл в глубинах своей души то самое, с чем можно дальше и расти духовно, и со всем накопленным богатством идти к людям с настежь открытым сердцем.



«Надежда» вместе со всей культурной и литературной общественностью города достойно отметила свои пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет…



А теперь литературно-музыкальному объединению «Надежда» - тридцать! Возраст, внушающий уважение. К нему оно пришло со многими изданными книгами и сборниками, с успехами на конкурсах, фестивалях, турнирах и смотрах, заработанными «потом, нервами и кровью» в городе Энгельсе, в Саратове и далеко за пределами Саратовской области. С публикациями в родном городе, в Саратове, в России и далеко за рубежом.



С членством ряда «надеждинцев» в творческих Союзах России - писателей и журналистов: Владимира Удалова, Нины Гутник, Вячеслава Смирнова, Вячеслава Калинина, Светланы Гавриловой, Светланы Ермаковой, Галины Никитиной, Валентины Павлухиной, Татьяны Кузнецовой, Марьям Авериной, Ольги Васильевой, Тимофея Бутенко, Юрия Насырова, Нины Прасоловой, Василия Реснянского, Евгении Троянской, Владимира Чёркина, Сергея Шехматова, Светланы Хоружей.



…Что бы мне хотелось ещё для полного счастья? Да ничего, оно и так состоялось. Состоялось с друзьями-единомышленниками! Поэтами – Владимиром Удаловым, Валентиной Павлухиной, Галиной Никитиной, Светланой Ермаковой, Юрием Цветковым, Владимиром Литовченко, Юлией Расторгуевой, Светланой Гавриловой, Татьяной Кузнецовой, Василием Реснянским, Вячеславом Калининым, Светланой Барбье, Еленой Бариновой, Александром Хомутовым, Игорем Гусевым, Ниной Гутник, Валентиной Кириченко, Владимиром Карабановым, Николаем Еремеевым…,



прозаиками – Алексадром Бурмистровым, Полиной Федусенко, Валерием Вакуленко, Светланой Зеликовой, Надеждой Олейник и Владимиром Чёркиным…,



с краеведами-историками – Елизаветой Ериной, Василием Буцких, Владимиром Серёженко, Галиной Гарибян…,



с композиторами – Александром Клетаниным, Татьяной Коперник, Александром Шалаевым, Владимиром Шаповаловым, Владимиром Ступельманом, Михаилом Сусловым, Владимиром Кирюхиным, Ольгой Гариевской…,



с художниками – Василием Решетниковым, Александром Котовым, Еленой Бариновой, Лилией Кондрашиной, Ниной Калашниковой, Луизой Куркиной…,



с исполнителями – Риммой Алефиренко, Татьяной Плесовских, Любовью Спириной, Ниной Синявской…,



с учениками из детской и юношеской газеты «Ступеньки»…,



с чтецами – Инессой Зуйкиной, Виктором Швяковым, Инной Роганиной, Клавдией Тюневой…



К тридцатилетию объединения был издан коллективный сборник «Зов надежды», вобравший в себя произведения 151 автора. «Надежда» остается со всеми, кому дорого русское слово, кому дорога духовность в литературе и её вечные идеалы!



Александр КОБЫЛИНСКИЙ,

руководитель литературно-музыкального объединения «Надежда»,

член Союза писателей и Союза журналистов России



…Как сейчас вижу перед глазами январскую (1987 года) встречу первых «надеждинцев» - Александра Ленинга, Александра Бурмистрова, Александра Хомутова, Полины Федусенко, Нины Гутник, Валентины Кириченко, Игоря Гусева…Было тогда будущему литературно-музыкальному объединению «Надежда» от роду всего два месяца. Тогда даже в самых смелых предположениях и мечтах не могли представить, во что же мы вырастем, хотя Александр Ленинг чуть позже, в мае того же года, пророчил, что можем перевернуть весь город.…Нет, не на пустом месте возникли мы, покровско-энгельсские авторы, желающие всё-таки что-то познать в литературе, найти в ней что-то своё, стать, наконец, по-настоящему творческими личностями.До нашего рождения, такого просто не могло не быть, в городе уже накопились литературные традиции. Если идти от начала двадцатого века, то это известные покровские литераторы Лев и Иосиф Кассили; это поэт, прозаик и переводчик Виктор Шнитке и вместе с ним немецкие авторы бывшей АССР немцев Поволжья; это литературная группа, действовавшая в пятидесятые годы в Лётном городке. И, конечно же, городское литературное объединение «Истоки» под руководством участника Великой Отечественной войны Николая Фёдорова, откуда вышли члены Союза писателей России Владимир Бойко, Александра Баженова, Атаулла Кармеев, сам Николай Фёдоров и Сергей Горский…«Надежда» пошла и их дорогой, и своей.Уже к концу 1987 году в неё вошли редактор многотиражной газеты «Строитель» Владимир Удалов, радиожурналисты Галина Никитина и Светлана Ермакова, рабочие Николай Чепенко, Ольга Гордеева и Виктор Кузьмин, педагог Юрий Цветков, ветеран труда Александра Конова, композитор Владимир Шаповалов, комсомольский работник Сергей Марочканец, культработник Борис Шеянов…И вообще, первые десять лет своей истории нами были пройдены на одном дыхании.Были опубликованы «Литературные страницы» в заводских, районных и городских газетах (в 1996 году, в год нашего десятилетия), сразу в семи газетах городов Энгельса и Саратова).Одна из первой «Литературных страниц» в Энгельсской городской газете того времени вышла при помощи и содействии её ответственного секретаря Лидии Златогорской. Было это в 1988 году, и весь гонорар был перечислен нами в Фонд мира. С тех пор нынешний председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов рядом с нами: она следит за нашими успехами, нашими поисками и всячески поддерживает.Было участие в литературных и песенных конкурсах – первые победы заслужили Виктор Кузьмин, Александр Хомутов, Елена Бутенко (Златопольская), Юрий Цветков, Александр Бурмистров, Александр Шалаев, Владимир Литовченко…Саратовское телевидение дважды делало передачи с участием «надеждинцев». С участием литературно-музыкального объединения родились новые газеты: «Ступеньки» (детская и юношеская), литературно-художественная – «Творчество», общественно-политические еженедельники - «Покровск» и «Новая газета», газета «Экспресс-факт» и альманах «А вы читали?», «Школьный перекрёсток» (учительская), «Дороги здоровья …С 1991 года началась книгоиздательская деятельность.В 1994 году студент заочного отделения Литературного института имени М. Горького Александр Бурмистров первым среди «надеждинцев» был принят в Союз писателей России.В 1996 году с помощью будущих депутатов был издан первый коллективный сборник – «Надежда», в который вошли произведения 27 авторов. Проведено несколько сотен встреч на промышленных предприятиях, школах и в организациях.На этом коллективно созданном фундаменте прошли и следующие двадцать лет истории литературно-музыкального объединения «Надежда».Мы никогда не обращали внимания на степень способностей авторов, на их возраст и национальность, на политические взгляды и вероисповедание. Главное, было, есть и остаётся – дать импульс, толчок каждому человеку, чтобы он нашёл в глубинах своей души то самое, с чем можно дальше и расти духовно, и со всем накопленным богатством идти к людям с настежь открытым сердцем.«Надежда» вместе со всей культурной и литературной общественностью города достойно отметила свои пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет…А теперь литературно-музыкальному объединению «Надежда» - тридцать! Возраст, внушающий уважение. К нему оно пришло со многими изданными книгами и сборниками, с успехами на конкурсах, фестивалях, турнирах и смотрах, заработанными «потом, нервами и кровью» в городе Энгельсе, в Саратове и далеко за пределами Саратовской области. С публикациями в родном городе, в Саратове, в России и далеко за рубежом.С членством ряда «надеждинцев» в творческих Союзах России - писателей и журналистов: Владимира Удалова, Нины Гутник, Вячеслава Смирнова, Вячеслава Калинина, Светланы Гавриловой, Светланы Ермаковой, Галины Никитиной, Валентины Павлухиной, Татьяны Кузнецовой, Марьям Авериной, Ольги Васильевой, Тимофея Бутенко, Юрия Насырова, Нины Прасоловой, Василия Реснянского, Евгении Троянской, Владимира Чёркина, Сергея Шехматова, Светланы Хоружей.…Что бы мне хотелось ещё для полного счастья? Да ничего, оно и так состоялось. Состоялось с друзьями-единомышленниками! Поэтами – Владимиром Удаловым, Валентиной Павлухиной, Галиной Никитиной, Светланой Ермаковой, Юрием Цветковым, Владимиром Литовченко, Юлией Расторгуевой, Светланой Гавриловой, Татьяной Кузнецовой, Василием Реснянским, Вячеславом Калининым, Светланой Барбье, Еленой Бариновой, Александром Хомутовым, Игорем Гусевым, Ниной Гутник, Валентиной Кириченко, Владимиром Карабановым, Николаем Еремеевым…,прозаиками – Алексадром Бурмистровым, Полиной Федусенко, Валерием Вакуленко, Светланой Зеликовой, Надеждой Олейник и Владимиром Чёркиным…,с краеведами-историками – Елизаветой Ериной, Василием Буцких, Владимиром Серёженко, Галиной Гарибян…,с композиторами – Александром Клетаниным, Татьяной Коперник, Александром Шалаевым, Владимиром Шаповаловым, Владимиром Ступельманом, Михаилом Сусловым, Владимиром Кирюхиным, Ольгой Гариевской…,с художниками – Василием Решетниковым, Александром Котовым, Еленой Бариновой, Лилией Кондрашиной, Ниной Калашниковой, Луизой Куркиной…,с исполнителями – Риммой Алефиренко, Татьяной Плесовских, Любовью Спириной, Ниной Синявской…,с учениками из детской и юношеской газеты «Ступеньки»…,с чтецами – Инессой Зуйкиной, Виктором Швяковым, Инной Роганиной, Клавдией Тюневой…К тридцатилетию объединения был издан коллективный сборник «Зов надежды», вобравший в себя произведения 151 автора. «Надежда» остается со всеми, кому дорого русское слово, кому дорога духовность в литературе и её вечные идеалы!